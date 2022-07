Am Sonntag, 31. Juli, ist World Ranger Day. Rangerinnen und Ranger sorgen weltweit in Schutzgebieten für den Erhalt und Schutz von Pflanzen und Tieren und werben für einen nachhaltigen Umgang mit der Natur - auch in der Rhön. Organisatoren sind die Verwaltungen des Unesco-Biosphärenreservats Rhön und der Verein Naturpark und Biosphärenreservat Bayerische Rhön.

Die Rhöner Rangerinnen und Ranger stellen von 10 bis 16 Uhr auf dem Wanderparkplatz Schornhecke zwischen Oberelsbach und Wüstensachsen ihre Arbeit und spannende Projekte vor. Führungen zu Stationen rund um den Heidelstein starten um 11 und 13 Uhr. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erfahren, was die Rangerinnen und Ranger alles tun, um die Rhöner Natur und die Landschaft zu schützen und auch, was sie tun, um andere Menschen dafür zu begeistern. Die Führungen dauern jeweils etwa zwei Stunden, die Streckenlänge beträgt ungefähr drei Kilometer.

Weitere Infos zum World Ranger Day gibt es im Internet unter bundesverband-naturwacht.de/projekte/world-ranger-day/

Am 31. Juli wird weltweit auch all jener gedacht, die während ihrer Arbeit verletzt oder sogar getötet wurden. Nach Angaben der Naturschutzorganisation WWF verlieren jährlich mehr als 100 Naturwächterinnen und -wächter im Einsatz ihr Leben. Vor allem in Afrika ist der Beruf gefährlich - hier gehören Schusswaffen zur Dienstausrüstung. Ein Hauptproblem sind Wilderer, deren illegalen Geschäften die Wildhüterinnen und -hüter im Weg stehen.

Gefährlich ist der Beruf in der Rhön zum Glück nicht. Derzeit sind im länderübergreifenden Unesco-Biosphärenreservat Rhön 18 Rangerinnen und Ranger im Einsatz: sieben in Hessen, elf in Bayern. Die bayerische Verwaltung hatte im Jahr 2021 Unterstützung durch fünf zusätzliche Rangerinnen und Ranger, die die Verwaltung unterstützen. Einer kümmert sich als "Digital-Ranger" um die digitale Besucherlenkung und ist somit für Webseiten, Social-Media-Kanäle und Outdoor-Apps verantwortlich. red