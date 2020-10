Der Kur- und Tourismus-Service Bad Staffelstein weist auf drei Veranstaltungen im Oktober hin.

Am Donnerstag, 15. Oktober, findet ein kleiner Stadtrundgang statt. Dafür ist der Treffpunkt um 17.30 Uhr am Stadtturm in der Bamberger Straße 25 in Bad Staffelstein.

Unter dem Motto "Kulturhistorisches Allerlei" können alle Interessierten am Samstag, 17. Oktober, an einer etwa einstündigen Stadtführung teilnehmen. Treffpunkt ist um 10 Uhr am Stadtmuseum, Kirchgasse 16.

Eine Wanderung unter fachlicher Leitung mit Einkehr wird am Samstag, 17. Oktober, um 13 Uhr angeboten. Die Wanderstrecke mit einem leichten Schwierigkeitsgrad beträgt etwa acht Kilometer. Die Route verläuft von Bad Staffelstein über Unnersdorf, Hausen und Reundorf nach Schönbrunn und wieder zurück. Treffpunkt ist um 13 Uhr am Bahnhof in Bad Staffelstein.

Anmeldeschluss für den Stadtrundgang ist am morgigen Mittwoch, für die Stadtführung und die Wanderung jeweils am 16. Oktober. Anmeldung für alle Veranstaltungen ist im Kur- und Tourismus-Service Bad Staffelstein (Ruf 09573/33120 erforderlich. Ein Kostenbeitrag wird erhoben. Mit der Gästekarte ist die Teilnahme an den Veranstaltungen frei. Die allgemeinen Hygienestandards wie Mund-Nasen-Schutz für die Einkehr sind einzuhalten. red