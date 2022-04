Eine Führung in der Klosterkirche Aura mit Renate Graser bietet die Volkshochschule Euerdorf am Sonntag, 24. April, an. Treffpunkt ist dort um 14 Uhr. Anmeldungen sind im Internet unter www.vhs-kisshab.de, per E-Mail loh.ingrid@vg-euerdorf.de oder über das vhs-Büro Euerdorf, Tel.: 09704/913 124, werktags von 8 bis 12 Uhr, dienstags von 14 bis 16 Uhr und donnerstags von 14 bis 18 Uhr möglich. sek