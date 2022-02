Die Museen im Mönchshof bieten am Sonntag, 13. Februar, um 10.30 Uhr wieder eine Führung durch das Bayerische Bäckereimuseum an. Die Führung dauert circa eine Stunde. Da die Plätze begrenzt sind, wird um eine Anmeldung unter Telefon 09221/80514 (am Wochenende unter Telefon 09221/80510) oder per E-Mail an info@kulmbacher-moenchshof.de gebeten. Es gelten die aktuellen Vorgaben zu Sicherheits- und Hygienevorschriften. Aktuelle Informationen unter www.kulmbacher-moenchshof.de. Foto: Bäckereimuseum