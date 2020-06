Die nächste Führung durch die historische Altstadt Bad Kissingens findet am Donnerstag, 2. Juli, statt. Beginn ist um 14 Uhr. Die Teilnehmer treffen sich an der Tourist-Information Arkadenbau im Kurgarten. Die Führung eigne sich für diejenigen, die einen ersten Eindruck von der Stadt gewinnen möchten, heißt es auf der Internetseite der Stadt Bad Kissingen. Auf der Runde werden die historischen Bauten in den Blick genommen und die Grundzüge der Stadtgeschichte thematisiert. Berühmte Gäste und bedeutende Gebäude aus verschiedenen Jahrhunderten werden als bildhafte Beispiele dargestellt. Die Führung dauert etwa 1,5 Stunden. Weitere Informationen und Ticketverkauf in der Tourist-Information Arkadenbau, die täglich von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 13.30 bis 17.30 Uhr geöffnet ist. Telefonisch sind die Mitarbeiter erreichbar montags bis freitags von 8.30 bis 20 Uhr sowie samstags und sonntags von 10 bis 14 Uhr unter Tel.: 0971/804 84 44. Der Kontakt per E-Mail ist möglich unter der Adresse tourismus@badkissingen.de. Foto: Annett Lüdeke