Das Stadtgartenamt lädt morgen um 10 Uhr zu einer Führung durch den Tierpark Röhrensee unter dem Motto "Selten, gefährdet, gerettet? - Zoologische und botanische Kostbarkeiten" ein. Treffpunkt ist der Tierpark-Pavillon am Känguru-Gehege. Der Verlust von Biodiversität ist momentan in aller Munde. Viele Tier- und Pflanzenarten sind bereits verschwunden, manche stehen kurz vor dem Aussterben, einige konnten auch durch gezielte Vermehrung gerettet werden. Auch im Tierpark Röhrensee finden sich einige solche Kostbarkeiten. Bei manchen ist noch nicht entschieden, ob sie in freier Natur überleben werden. Die Führung dauert 90 Minuten. red