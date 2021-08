Einen Außenrundgang durch die Festungswerke der Plassenburg bietet die Schloss- und Gartenverwaltung Bayreuth am Samstag, 14. August, um 14.15 Uhr an. Unter dem Motto "... daß dergleichen Vestung in Teutschland nit zu finden sey - von der Burg zur Festung" sind Erwachsene sowie Kinder ab zehn Jahren eingeladen. An der Plassenburg lässt sich die Entwicklung einer mittelalterlichen Burg zur neuzeitlichen Festung an vielen Stellen ablesen. Bei Regen oder Sturm entfällt die Führung. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt, daher ist eine Anmeldung unter Telefon 09221/ 8220-0 erforderlich. red