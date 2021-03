Bereits einen Tag nach seinem 18. Geburtstag fiel ein Fahranfänger am Sonntagabend durch seine gefährdende Fahrweise auf, berichtet die Polizeiinspektion Coburg. Um 17.45 Uhr überholte der Mann mit einem BMW an unübersichtlicher Stelle vor einer Linkskurve auf der Ortsverbindungsstraße zwischen Friesendorf und Oberfüllbach eine 45-Jährige. Als der 18-Jährige an der Einmündung von der Ortsverbindungsstraße auf die Lützelbucher Straße abbog, nahm er einem bislang unbekannten Fahrzeugführer die Vorfahrt. Die Polizeibeamten ermitteln gegen den Fahranfänger und haben die Führerscheinstelle in Coburg von den Vorfällen in Kenntnis gesetzt. Der bis dato unbekannte Fahrzeugführer, der am Sonntag um 17.45 Uhr von dem Fahrer des weißen BMW in der Lützelbucher Straße in Oberfüllbach gefährdet wurde, wird gebeten, sich unter der Telefon 09561/6450 an die Coburger Polizeiinspektion zu wenden. pol