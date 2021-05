Eine Überraschung gab es für Mama und Papa: In diesem Jahr wurden die Eltern der Brünner Kindergartenkinder zum Muttertag und Vatertag gemeinsam beschenkt und besonders verwöhnt. Zur Stärkung der Nerven in dieser außergewöhnlichen Situation, so der Kindergarten in einer Pressemeldung, gab es ein Schlemmerfrühstück mit Marmelade, Müsli, Muffins und mehr. Jede Altersgruppe bereitete etwas mit den Kindern dafür zu und diese bastelten noch Eierhalter, Serviettenringe und schmückten die Box. red