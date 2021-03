Die Jugendbildungsstätte Volkersberg lädt vom 26. März bis 11. April täglich von 9 bis 17 Uhr zu einen Familien-Frühlingsweg rund um den Volkersberg ein. Der Weg ist mit verschiedenen Stationen gestaltet, an denen frühlingshafte Geschichten, Rätsel, Impulse, Lieder und Mitmachaktionen wie Osterhasen falten, mit Straßenkreide malen oder eine Hula-Hoop-Challenge warten. Der Weg ist für alle Generationen geeignet und beginnt am Flyerständer am obersten Volkersberg Parkplatz. Der Weg darf nur im Rahmen der aktuellen Coronaregeln begangen werden. sek