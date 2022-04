Der TV Bad Brückenau unternimmt am Sonntag, 10. April, eine Frühjahrswanderung im Raum Wartmannsroth - Völkersleier. Abfahrt ist um 13 Uhr in Fahrgemeinschaften an der TV-Halle in Bad Brückenau. Die Wanderung selbst startet um 13.30 Uhr in Wartmannsroth am Parkplatz neben dem Rathaus. sek