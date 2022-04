Eigentlich sollte es in die Dolomiten gehen, aber dort war die Schneelage so schlecht, dass als Ausweichziel Osttirol gewählt wurde: So machten sich neun Mitglieder der Sektion Bad Kissingen des Deutschen Alpenvereins unter Leitung von Fachübungsleiter für Skihochtouren, Dieter Rödel, auf den Weg nach Osttirol, heißt es in einer Pressemitteilung des Vereins.

Man traf sich für die Eingehtour südlich von Kitzbühel und bestieg den Kuhkaser (2054 m). Am nächsten Morgen fuhr man zum Luckner-Haus und startete hier Richtung Grindenkarkopf. Zwischenzeitlich klarte es auf, und bei bester Fernsicht wurde die Gipfelrast auf 3031 Metern genossen.

Bei bestem Wetter wurde am folgenden Tag mit dem Hochgasser (2922 m) ein südseitiges Ziel ausgewählt.Vom Matreier Tauernhaus startete am letzten Tag die Tour zum Riegelkopf (2921 m). Erst kurz vor dem Gipfel riss die Wolkendecke auf und gab einen traumhaften Blick auf den Großvenediger frei. red