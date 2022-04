Der Frühjahrsmarkt findet an diesem Samstag, 2., und Sonntag, 3. April, statt. Unter dem Motto "Bad Kissingen blüht auf" veranstaltet Stadtmarketing Pro Bad Kissingen e.V. sein erstes Marktwochenende mit verkaufsoffenem Sonntag. Bereits ab Samstagmorgen werden die Marktstände in der Fußgängerzone Angebote bereit halten. Klaus Bollwein, Geschäftsführer von Stadtmarketing Pro Bad Kissingen, freut sich, dass das Mitglied Hellweg am Sonntag auf dem Marktplatz wieder die große Blumen- und Gartenmarkt-Ausstellung passend zum Motto "Bad Kissingen blüht auf" präsentiert. Am Sonntag haben die Geschäfte von 13 bis 17 Uhr geöffnet. In vielen Geschäften erwartet die Kunden ein Blumengruß. Das Kinderkarussell steht hinter dem alten Rathaus. red