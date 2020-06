Frontalzusammenstoß mit Motorradfahrer

Schwerste Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer, der am Dienstag gegen 23 Uhr auf der B 173 frontal mit einem Auto zusammenstieß. Ein 48-jähriger BMW-Fahrer befuhr die Bundesstraße von Kronach kommend in Richtung Lichtenfels. Bei Redwitz überholte der Autofahrer einen vor ihm fahrenden Pkw, wobei es zum Zusammenstoß mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer aus dem Raum Kronach kam. Der 50-jährige Kraftradfahrer wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen. Der Unfallverursacher blieb unverletzt, erlitt jedoch einen Schock. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen. Die beteiligten Fahrzeuge, an denen ein Gesamtschaden von 25 000 Euro entstand, wurden sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B 173 in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Foto: Frank Spitzenpfeil