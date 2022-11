Auf der B278 zwischen Bischofsheim und Ehrenberg (Rhön) kam es am Freitagnachmittag gegen 17.30 Uhr zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen. Eine 41-jährige Peugeot-Fahrerin überholte in einer langgezogenen Kurve einen Lkw mit Anhänger. Der noch während des Überholvorgangs entgegenkommende 63-jährige Fahrer eines Opels, versuchte daraufhin auszuweichen, was ihm jedoch nicht gänzlich gelang. Es kam zum Frontalzusammenstoß zwischen den beiden Fahrzeugen. Weiter wurde der überholte Lkw im Bereich des Führerhauses durch den überholenden Peugeot touchiert. Beide Fahrzeugführer wurden nur leicht verletzt und in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Beim Fahrzeugführer des Opels, welcher sich nicht unfallursächlich verhielt, stellte die Bad Neustädter Polizei einen Alkoholwert von 0,96 Promille fest. Sie machte eine Blutentnahme, den Fahrzeugführer erwartet eine Anzeige. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden, der auf mindestens 10.000 Euro geschätzt wird. Die Feuerwehren Bischofsheim, Oberelsbach und Gersfeld waren mit rund 40 Einsatzkräften involviert. pol