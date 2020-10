Frohnlach vor 17 Stunden

Fussball

Frohnlacher Spiel fällt aus

Wegen der stark gestiegenen Anzahl an Corona-Fällen in den Landkreisen Coburg und Lichtenfels sowie der Stadt Coburg in den letzten Tagen hat sich die Gemeinde Ebersdorf bei Coburg entschieden, das La...