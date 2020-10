Es ist zwar nur eine Momentaufnahme, aber die sieht für den VfL Frohnlach gut aus. Denn der Traditionsklub ist nach der Corona-Pause topfit und vor allem erfolgreich gestartet. Am Samstag gewann die krisengeschüttelte Truppe um Spielertrainer Marcel Burkard das Auswärtsspiel in Fuchsstadt mit 3:1.

Landesliga Nordwest

FC Fuchsstadt - VfL Frohnlach 1:3 (1:1)

Vor allem wichtig, dass die drei Punkte bei einem direkten Konkurrenten geholt wurden, womit der VfL die Unterfranken in der Tabelle überholten und damit erstmals in diesem Jahr auf einem rettenden Platz mit nun 30 Punkten steht. Die Treffer für die Frohnlach, deren Zukunft aufgrund finanzieller Schwierigkeiten nach der Serie noch völlig offen ist, nach dem 0:1-Rückstand erzielten Tayfun Özdemir (2) und Aykut Civelek.

Allerdings hatten die Oberfranken Anlaufschwierigkeiten. Nach einem Abpraller stand auf einmal Johannes Feser am Elfmeterpunkt völlig frei, der den Ball sicher zum 1:0 für das Team aus dem Landkreis Bad Kissingen versenkte (5.). Doch nach und nach wurde Frohnlach stärker, konnte Spiel und Gegner immer besser kontrollieren. Tayfun Özdemir schoss sich für spätere Aufgaben warm, traf die Latte. Ausgleichen hätten auch Kapitän Dominik Schmitt und nochmal Tayfun Özdemir. Zielwasser hatte der 30-Jährige inzwischen anscheinend getrunken, denn der setzte einen Freistoß aus 25 Metern ins Tor (40.).

"Es war ein sehr erfahrenes Spiel nach der Pause, und auch dieses Mal waren wir in den ersten zehn Minuten nicht im Bilde", so Burkard, der Befürchtungen hatte, denn: "Fuchsstadt hätte uns in der Anfangsphase der zweiten Halbzeit abschießen können."

Frohnlach schüttelte sich und der Spielertrainer stellte erfreut fest: "In der Folge waren wir brutal effizient." Bei einem Konter legte Schmitt toll für Tayfun Özdemir auf, der im Strafraum abzog und mit dem 2:1 seinen zehnten Saisontreffer erzielte (62.). Eine Viertelstunde später spielte Schmitt einen Schnittstellenball auf Aykut Civelek, der im Sechzehner abziehen konnte und auf 3:1 erhöhte.

Dem Klub aus dem knapp 2000 Einwohner zählenden Ort Fuchsstadt war damit der Zahn gezogen. Kurz nach dem Treffer zum 3:1 verloren die Gastgeber noch Lukas Lieb mit Gelb-Rot und damit war die Niederlage der Platzherren besiegelt: "Wir sind natürlich sehr froh, dass wir diese drei Punkte geholt haben und nun Luft nach hinten haben. Aber das kann nur der Anfang sein", bilanzierte Burkhard.

Immerhin hat der VfL nun 30 Punkte gesammelt und danach sah es vor einem Jahr wirklich nicht aus. Nun haben die Frohnlacher gute Chancen, den direkten Klassenerhalt zu schaffen. Unter Burkard ist der VfL jedenfalls immer noch ungeschlagen. dme

Die Statistik

FC Fuchsstadt: Zwickl - Frank, Emmer, Bartel, Baldauf, F. Schmidt (65. D. Schmidt), Bolz, Neder, Halbig (70. Graser), Lieb, Feser / VfL Frohnlach: Stedefeld - Lauerbach, Burkard, T. Rebhan, T. Özdemir, E. Özdemir, Kleylein (88. Fischer), Civelek, Hartmann (88. Przybylski), Pflaum, Schmitt / SR: Ehwald (Geldersheim) / Zuschauer: 150 / Tore: 1:0 Johannes Feser (5.), 1:1 Tayfun Özdemir (40.), 1:2 Tayfun Özdemir (62.), 1:3 Aykut Civelek (77.). / Gelb-Rot: Lukas Lieb (79./1. FC Fuchsstadt/wiederholtes Foulspiel).