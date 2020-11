Das Schönste an Weihnachten sind doch immer die strahlenden Augen der Kinder, wenn sie vor dem hell erleuchteten Christbaum stehen und gespannt auf die bunten Geschenke lugen, die darunter liegen. Was für viele Kinder bei uns völlig normal ist, ist für Kinder in den Armenvierteln Rumäniens nahezu undenkbar. Die Familien kämpfen besonders im kalten Winter ums Überleben und brauchen das Geld für Heizöl, warme Kleidung und Essen; für Geschenke bleibt nur selten etwas übrig.

Gerade in diesen schwierigen Zeiten, in denen wir uns befinden, sollten wir nicht nur an das eigene Wohl, die eigene Freiheit und die eigene Zufriedenheit denken. Gerade jetzt, da soziale Distanz und Isolation zum Schutz der Allgemeinheit geboten sind, ist es schwer, sich für andere einzusetzen und Hilfe zu leisten.

Die Schüler des Meranier-Gymnasiums in Lichtenfels ließen sich davon jedoch nicht abhalten. Für eines der bekanntesten Hilfsprojekte, "Weihnachten im Schuhkarton", sammelten sie quer durch alle Jahrgangsstufen zwei Wochen lang Kleidung, Spielsachen, Hygieneartikel, Süßigkeiten und Mini-Überraschungen, die sie in liebevoll geschmückte Schuhkartons verpackten.

Ins Rollen gebracht hatte diese Aktion Stefanie Holhut, eine Lehrerin am MGL, die durch Zufall mit dem ehrenamtlichen Helfer Christian Backert in einem sozialen Netzwerk in Kontakt treten konnte. Kurzerhand stellte sie die Aktion der Schulleitung und dem Lehrerkollegium vor, und das Projekt nahm seinen Lauf.

Eine Flut von Päckchen

Und es lief, wie es sich keiner zu wünschen getraut hätte: Bereits nach den ersten fünf Tagen war klar, dass aus dieser Aktion etwas ganz Großes werden würde. Von morgens um kurz vor acht bis mittags um kurz nach eins kamen Schüler und gaben ihre Päckchen am Lehrerzimmer ab, wo diese in einem Nebenraum gesammelt wurden.

Anfangs stand nur ein kleiner Tisch voll, doch immer mehr Lehrer und Schüler machten mit, packten zusammen mit der ganzen Klasse, grüppchenweise zu Hause oder einzeln mit Eltern und Geschwistern und brachten Tag für Tag große Mengen an Kartons.

Die Begeisterung steckte sichtlich an - und jeder wollte mithelfen.

Waren es nach der ersten Woche noch 60 Päckchen, so wuchs die Zahl nur drei Tage später auf 135 an, um am Ende der zwei Wochen in einen Berg mit rund 250 Geschenken zu gipfeln. Der Nebenraum des Lehrerzimmers, der eigentlich als Arbeitsplatz gedacht ist, war nun nicht mehr zu benutzen. Aber das störte niemanden, denn jetzt ging es darum, möglichst viele Geschenke zu sammeln, um möglichst vielen Kindern eine Freude zu bereiten.

Vor wenigen Tagen wurden die Päckchen dann von Christian Backert abgeholt, damit sie am 5. Dezember ihren Weg nach Rumänien antreten können.

Den Ärmsten eine Freude machen

Dort werden sie an die ärmsten Kinder in Kindergärten, Schulen, Waisenhäusern, Krankenhäusern und Behinderteneinrichtungen verteilt, um auch ihnen ein kleines Leuchten in die Augen zu zaubern.

"Eine unglaublich wundervolle Aktion, man kann Weihnachten nicht besser mit anderen teilen, als Kindern eine Freude zu machen", zeigte sich Schulleiter Thomas Carl ganz stolz und dankte Stefanie Holhut, Christian Backert und allen Schülern, die sich an dieser Aktion beteiligt haben.