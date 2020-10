"Gesundheit geht vor", so der Vereinsvorsitzende Jan Kraus der Krieger- und Soldatenkameradschaft Friesen. Kurz nach Eröffnung der Ausstellung "Die Hölle kann nicht schlimmer sein" werden die Türen geschlossen. Aber nach dem Lockdown geht es mit Hygienekonzept wieder weiter, so die Auskunft der Kuratorin Heidi Hansen: "Die ausgefallenen Wochen hängen wir hinten an. Es bleibt also noch genügend Zeit, die Friesener Geschichte zu erkunden." Außerdem sind Überlegungen vorhanden, in den virtuellen Raum umzuziehen. Für die Vorstandschaft des Vereins steht fest, dass die Ausstellung, die bereits in den ersten Tagen so viel mediales Interesse bekommen hatte und so gut besucht wurde, nicht einfach abgebrochen wird. Selbst das Bayerische Fernsehen hat schon Aufnahmen getätigt und strahlt eine Dokumentation am Volkstrauertag in der Frankenschau aus. Radio Eins mit Thomas Apfel warb bereits am Mittwoch ebenfalls für die Ausstellung.

Letzter Öffnungstermin vor dem Lockdown ist nunmehr an Allerheiligen von 10 bis 12 Uhr und von 14 bis 16 Uhr. Dann ist es bis zu zehn Personen gleichzeitig möglich, in die Dorfscheune einzutreten. Mit kleineren Wartezeiten vor dem Gebäude muss deshalb gerechnet werden. red