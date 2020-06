"Friedwald"-Führung nur mit Anmeldung möglich

Bei einer kostenlosen Waldführung durch den "Friedwald" Fränkische Schweiz haben Interessenten am Samstag, 27. Juni, um 14 Uhr wieder die Möglichkeit, mehr über die Bestattung in der Natur zu erfahren. Nachdem die Waldführungen in den vergangenen Wochen pausierten, geht es jetzt erneut mit den Förstern durch den Wald.

Bei dem gemeinsamen Spaziergang wird an mehreren Stationen das Konzept von "Friedwald" erklärt, die Förster beantworten Fragen rund um die Bestattung in der Natur. Die Führung dauert etwa eine Stunde.

Treffpunkt ist die Infotafel am Friedwald-Parkplatz 2, Anfahrt: Zur Lochwiese, Ebermannstadt. Die Teilnehmerzahl für die Waldführung ist begrenzt. Alle Teilnehmer müssen namentlich mit Adresse und Telefonnummer erfasst sein. Deswegen ist die Anmeldung über die Internetseite www.friedwald.de/ebermannstadt oder telefonisch unter 06155/848-200 zwingend erforderlich. red