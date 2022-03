Nachdem der Krieg in der Ukraine immer massiver und das Leid der Menschen immer größer wird, geht dieses Thema auch an den Jungen und Mädchen in den Kindertagesstätten nicht spurlos vorüber, auch nicht am Kindergarten der Auferstehungskirche, der zur Die Kita gGmbH gehört.

Die Fachkräfte greifen dieses Bedürfnis auf und sprechen mit den Kindern über Streit und Frieden und gehen auf die Ängste, Sorgen und Erfahrungen ihrer kleinen Schützlinge ein. Um ein eigenes Zeichen zu setzen, haben die Kinder deshalb Friedenstauben gebastelt: "Wir möchten den Kleinen das Gefühl geben, dass sie etwas bewirken können", sagt Leiterin Katrin Hammer.

Zum Mitnehmen

Viele der gebastelten Friedenstauben hängen am Zaun der Einrichtung in der Blaicher Straße in Kulmbach zum Mitnehmen, andere haben einen Platz in den Familien der Kinder gefunden. Gemeinsam symbolisieren sie den Wunsch nach Frieden.

Erste Passanten freuten sich und meinten, dass sie das für eine sehr schöne Aktion halten, was die Kinder unheimlich stolz machte. In allen Einrichtung spielen und lernen Mädchen und Jungen verschiedenster Nationen friedlich miteinander. red