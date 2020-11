Turnusgemäß standen die Wahlen der Vereinigung der Freunde am Gymnasium Fränkische Schweiz (GFS) in Ebermannstadt an. Die Vorsitzende Nina Behr und ihre Stellvertreterin Gabriele Krüger sowie Angela Hack (Mitgliederverwaltung) standen für eine erneute Wahl nicht mehr zur Verfügung. Der neu gewählte Vorstand setzt sich laut Pressemitteilung des Freundeskreises wie folgt zusammen: Vorsitzender Erhard Herrmann, Zweiter Vorsitzender Peter Drescher, Schatzmeisterin Karin Felis, Schriftführerin Nicola Wolf, Beiräte Bettina Grey, Heike Dörfler, Petra Preller und Kathrin Heck.

Somit endet eine jahrelange, überaus erfolgreiche Arbeit für die "Freunde" des Gymnasiums und die gesamte Schulgemeinschaft. Ausschlaggebend für den Abschied der drei Vorstandsmitglieder sind allein private und berufliche Gründe.

Effiziente Zusammenarbeit

So bedankte sich der Schulleiter des GFS, Siegfried Reck, in wohlgesetzten Worten ausführlich bei den ausscheidenden Vorständen, vor allem bei der Vorsitzenden Nina Behr, für die kompetente sowie effiziente Zusammenarbeit. Stets habe der Vorstand das Wohl der Schule im Auge gehabt, nie seien persönliche Belange oder Befindlichkeiten in den Vordergrund getreten. Für den weiteren Lebensweg wünschte Reck den scheidenden Mitgliedern des Vorstandes alles erdenklich Gute.

Im Vorstand laut Satzung

Satzungsgemäß komplettieren den Gesamtvorstand des Freundeskreises der Schulleiter des GFS, Siegfried Reck, sowie der oder die jeweilige Vorsitzende des Elternbeirats. Abschließend wünschte Reck dem neu gewählten Vorstand alles Gute sowie viel Freude. Ferner freue er sich auf eine weitere gute Zusammenarbeit zum Wohle der Schule. red