Nach einer coronabedingten Pause fand am Himmelfahrtswochenende die erste Begegnung einer neunköpfigen Delegation des Partnerschaftskomitees der Gemeinde Oerlenbach mit ihren Gastgebern in der französischen Partnergemeinde Douvres-la Délivrande im Département Calvados statt. Nach der langen Unterbrechung war die Freude über das Wiedersehen besonders groß und die Begrüßung auf Deutsch mit den Worten "Wir haben Euch vermisst" besonders herzlich. Bei ungetrübtem Sommerwetter konnte nun das seit zwei Jahren "auf Eis" gelegte Programm endlich durchgeführt werden, so eine Pressemitteilung.

Der Freitag bot eine 13-Kilometer-Wanderung in der Suisse Normande (normannische Schweiz) mit überraschenden Höhenunterschieden und der Möglichkeit, nach dem Essen auf einer Terrasse am Wasser noch eine kleine Tour im Tretboot auf dem Flüsschen Orne zu unternehmen. Beim anschließenden Besuch einer Bio-Cidre-Kelterei gab es umfassende Informationen über den Anbau von besonderen Apfel- und Birnensorten sowie die Verarbeitung des Safts über Cidre und Likör bis hin zum lang gereiften Calvados.

Am Samstag stand ein Besuch in der mittelalterlich geprägten Stadt Dives an, von wo aus Herzog Wilhelm im Jahr 1066 mit seinem Heer zur Eroberung Englands aufgebrochen war.

Der traditionelle Markt mit seiner Markthalle, deren Ursprung auf das 10. Jahrhundert datiert wird, und ein normannisches Museumsdorf waren die touristischen Höhepunkte. Mit einem geselligen Abend klang der Tag aus. Neben kurzen Reden und Gastgeschenken wurden auch Gedanken zum 2023 anstehenden 20. Jubiläum der Partnerschaft ausgetauscht - in der Hoffnung, dass die dafür geschmiedeten Pläne und Wünsche in die Tat umgesetzt werden können, nach der Devise: "Es lebe die Partnerschaft - Vive le jumelage!"

Die Begegnungen mit den Menschen in der Partnergemeinde sind als Basis für den Erhalt der Freundschaft und den Fortbestand der Partnerschaft unersetzlich.

Das Partnerschaftskomitee der Gemeinde Oerlenbach heißt alle interessierten Bewohner der vier Gemeindeteile willkommen, an den Treffen des Stammtischs Table Ronde und weiteren Aktivitäten im Rahmen der Partnerschaft teilzunehmen. Kontakt per Email: Manfred Reuß meyerer-reuss@t-online.de und Verena Bohl bohloe@mac.com red