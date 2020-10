Der TV Marienroth freut sich über eine Trikotspende und Trainingsanzüge für die Tischtennis-Abteilung. Der TV Marienroth wurde 1906 gegründet und die Tischtennisabteilung blickt schon ins 55. Jahr ihres Bestehens. Ebenso lange bestimmen die Aktivitäten des TV Marienroth auch schon das gesellschaftliche Leben in dem heutigen Gemeindeteil von Pressig mit.

In dem knapp 200 Einwohner zählenden Gemeindeteil von Pressig sind 170 Mitglieder im TV Marienroth organisiert und engagiert. Das geht vom Kleinkind bis hin zum Senior über drei Generationen hinweg. Die Mitglieder sind ihrem Verein treu und zeigen Loyalität und Solidarität. So wie auch Eric Bienlein-Karst. Der ist in Marienroth geboren und aufgewachsen. Vor Jahren hat er nach Kronach geheiratet und führt dort den weithin bekannten Hagebaumarkt. Eric Bienlein-Karst ist seit 1992 Mitglied im TV Marienroth und hängt auch heute noch mit Herzblut an seinem einstigen Heimatverein. Eric Bienlein-Karst erfreute seine Sportfreunde nun mit einer stattlichen Spende mehrerer Trikotsätze und Trainingsanzüge für die zweite Herrenmannschaft, die zweite Damenmannschaft und für die Jugendmannschaft, die sich riesig über ihr neues Outfit freuten.

Die Sparkasse Kulmbach- Kronach überreichte durch Tobias Fiedler (aktiver TT- Spieler beim TVM und Geschäftsstellenleiter von Tettau) eine weitere Spende in Höhe von 500 Euro, die für die Jugendarbeit gedacht sind. eh