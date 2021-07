"Freiwillige gesucht für Luftmessung in Coburg", überschreibt der Kreisverband Coburg-Stadt von Bündnis 90/Die Grünen eine Pressemitteilung mit einem Aufruf an die Coburger. Die Grünen möchten wissen, wie es um die Luftbelastung in Coburg steht, etwa entlang der B 4, auf der täglich mehrere Zehntausend Fahrzeuge unterwegs sind, oder an anderen viel befahrenen Strecken in Coburg. Um das wissenschaftlich zu analysieren, suchen die Grünen im Coburger Stadtgebiet Freiwillige, die einen Platz zur Stickstoffdioxid ( NO2 )-Messung zur Verfügung stellen. "Die Röhrchen sind klein und brauchen wenig Platz. Ein Fensterbrett reicht schon aus. Hauptsache, es gibt eine viel befahrene Straße in unmittelbarer Nähe", sagt Kevin Klüglein, Sprecher des Kreisverbandes Coburg-Stadt.

Wer Interesse hat, sich an der NO2 -Messung in Coburg zu beteiligen, meldet sich bitte bei Kevin Klüglein unter der E-Mail-Adresse klueglein@gruene-coburg.de. Die Messungen werden von Bündnis 90/Die Grünen finanziert. Nach der vierwöchigen Messung werden die Teströhrchen eingesammelt und die Ergebnisse in einem Labor analysiert. red