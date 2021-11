Geimpfte Menschen sollen alle Freiheiten haben - Pandemie hin, tägliche Rekord-Neuinfektionen her. Was einst als Anreiz für das anscheinend impfmüde Volk gedacht war und zu Beginn der Impfkampagne durchaus Sinn machte, ist von der vierten Welle längst weggespült worden. Für diese Wunschvorstellung haben sich schlichtweg die Voraussetzungen geändert. Zum einen wütet auch hierzulande die hochansteckende Delta-Variante, und zum anderen ist mittlerweile bekannt, dass Geimpfte das Virus weitertragen können. Sie schützen sich mit einer Impfung zwar selbst vor einem schweren Verlauf, anstecken können sie andere aber trotzdem.

Warum also muss der geimpfte Partner eines positiv Getesteten, mit dem man (bis zum Befund) Tisch, Bett und Bad geteilt hat, nicht sofort auch zum Test oder in Quarantäne - noch bevor er oder sie Symptome entwickelt und bis dahin das Virus an Kollegen, Verwandte oder wen auch immer weitergegeben hat? Wäre das nicht die klassische Unterbrechung einer Infektionskette? Passiert so aber nicht mehr seit einer entsprechenden Allgemeinverfügung des Bayerischen Gesundheitsministeriums vom 31. August. Da drängt sich schon der Verdacht auf, dass der staatliche Impfdruck über alles gestellt wird und steigende Infektionszahlen billigend in Kauf genommen werden.

Es ist unbestreitbar, dass wir eine möglichst hohe Impfquote brauchen - denn es sind die Ungeimpften, die die Intensivstationen füllen. Tatsache ist aber ebenso, dass angesichts der aktuellen Entwicklung auch uns Geimpften nicht mehr alle Freiheiten zustehen können. Vielen ist das bereits klar, und sie handeln aus Verantwortung für sich und andere bereits entsprechend, ohne dass sie es müssten. Es ist höchste Zeit, dass auch die Politik diese unbequeme Wahrheit ausspricht und entsprechend reagiert.