Die Sparkasse Coburg-Lichtenfels lädt am Mittwoch, 30. September, von 11 bis 16 Uhr erneut zum kostenfreien Besuch des Coburger Puppenmuseums. Das Museum sei auch unter den derzeitigen Bedingungen bestrebt, neue Anziehungspunkte für Besucher zu schaffen und aktuelle Themen aufzugreifen, heißt es in einer Pressemitteilung. In der Museumspädagogik fänden sich beispielsweise seit kurzem zwölf Hautfarbenstifte des gemeinnützigen Integrationsprojekts GoVolunteer e.V. Museumsmitarbeiterin Barbara Hadzic hat dazu gleich noch ein neues Ausmalbild mit Kindern aus aller Welt entworfen. Im Raum Rückert 3 lädt die Ausstellung des Staatsarchivs "100 Jahre Coburg bei Bayern" dazu ein, in die Geschichte einzutauchen. Sie verdeutlicht unter anderem, dass die Entscheidung der Coburger im Jahr 1920 besondere Auswirkungen auf die "Zeit des Eisernen Vorhangs" hatte, die bis zur Wiedervereinigung andauerten. red