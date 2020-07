Freie Plätze beim Ferienprogramm

Beim Ferienprogramm, dass die Gemeinde Oerlenbach zusammen mit den Ortsvereinen organisiert, gibt es noch freie Plätze. Aufnahmefähig sind noch folgende Aktionen: Tennis-Schnuppertag am Freitag, 7. August ab 10 Uhr; RC-Modellsport, der etwas andere Sport am Montag, 10. August, ab 14 Uhr; Spiel ohne Grenzen am Dienstag, 11. August, ab 14 Uhr; Malen in freier Natur (Gruppe 2) am Mittwoch, 12. August, ab 13 Uhr; Freies Skaten am Freitag, 14. August, ab 15 Uhr; Fränkische Volkstänze und Brauchtum am Donnerstag, 20. August, ab 14.30 Uhr; Eine Reise in die Vergangenheit am Montag, 24. August, ab 14 Uhr; Musikalisches Bingo am Dienstag, 25. August, ab 14 Uhr; Trollwerkstatt am Mittwoch, 26. August, ab 9 Uhr; Malwerkstatt am Montag, 31. August, ab 9 Uhr; Bilderbuchkino in der Bücherei am Dienstag, 1. September, ab 14 Uhr; Märchenhafte kleine Welt am Mittwoch, 2. September, ab 9 Uhr; Das Riedelgruben-Dschungelcamp am Ferienende am Donnerstag, 3. September, ab 9 Uhr. Anmeldung sind täglich möglich von 8 bis 12 Uhr sowohl unter Tel.: 09725/710 118 als auch per E-Mail an nadine.schmitt@oerlenbach.de sek