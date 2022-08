Eine kuriose Straßensperrung gilt am 11. September zwischen Sinntal-Sterbfritz und Schlüchtern. Wegen der Veranstaltung "Kinzigtal Total - Vorfahrt fürs Fahrrad" sind die Landesstraße Nr 3180 sowie die "Kinzigstraße" und ein Teilstück der "Brückenauer Straße" für den gesamten Verkehr - abgesehen von Radfahrern - gesperrt.

Die Sperrung der Landesstraße Nr. 3180 beginnt in Sinntal-Sterbfritz-Ortsmitte - ab dem Kreuzungsbereich "Schlüchterner Straße"/"Bahnhofstraße"/"Brückenauer Straße" und führt bis Sinntal-Sannerz, "Lindenstraße" bis zur Einmündung der "Kastanienstraße".

Autofahrer müssen ausweichen

Hier wird die Vollsperrung unterbrochen bis zum Ortsausgang Sinntal-Sannerz, Einmündungsbereich Landesstraße Nr. 3207 Richtung Vollmerz. Ab dem Ortsausgang Sinntal-Sannerz ist die Landesstraße Nr. 3180 für den gesamten Verkehr, ausgenommen Radfahrer, bis Schlüchtern gesperrt.

Die Umleitung für etwa Autofahrer erfolgt über Sterbfritz - Weiperz - Sannerz - Vollmerz - Elm - Schlüchtern und umgekehrt.

Des Weiteren werden in Sinntal-Sterbfritz die "Kinzigstraße" und ein Teilstück der "Brückenauer Straße" (vom Abzweig "Breuningser Straße" bis zur "Kinzigstraße") für den gesamten Verkehr, ausgenommen Radfahrer, gesperrt. Die Umleitung für Autos erfolgt innerörtlich. Die Sperrung gilt von 9 bis 18 Uhr. In dieser Zeit werden die gesperrten Straßen nur für Radfahrer und Fußgänger freigehalten. Die Landesstraße 3180 "Schlüchterner Straße" vom Kreuzungsbereich "Schlüchterner Straße"/"Bahnhofstraße"/"Brückenauer Straße" bis zur Einmündung der Gemeindestraße "Am Rathaus" bleibt bis 20 Uhr für den gesamten Verkehr, ausgenommen Radfahrer, gesperrt.

Das gilt für Anlieger

Die Umleitung erfolgt für dieses Teilstück in der Zeit von 17.30 bis 20 Uhr über die Gemeindestraße "Am Rathaus".

Die Anlieger der Straßen "Schlüchterner Straße", Teilstück "Brückenauer Straße", "Kinzigstraße" und der angrenzenden Straßen in Sinntal-Sterbfritz sowie die Anlieger der "Lindenstraße" und angrenzender Straßen in Sinntal-Sannerz werden um Verständnis gebeten. Falls ein Anlieger dieser Straßen unbedingt während der Sperrzeiten sein Kraftfahrzeug benutzen muss, sollte er laut Pressemitteilung das Fahrzeug bereits vor Beginn der Sperrung außerhalb der gesperrten Straßen abstellen. Ausnahmegenehmigungen zur Benutzung der gesperrten Straßen können nur in Notfällen erteilt werden. Weitere Auskünfte erteilt die Straßenverkehrsbehörde bei der Gemeindeverwaltung in Sinntal-Sterbfritz, Tel.: 06664/80-115 und 80-116. red