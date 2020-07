Freie Fahrt für die Mähdrescher

Jetzt ist wieder Hochsaison auf den Äckern. Auch im Landkreis Bad Kissingen sind die Landwirte auf effiziente Arbeitsverfahren angewiesen, um wirtschaftlich bestehen zu können.

Hierzu zählt beispielsweise auch der Einsatz leistungsfähiger Mähdrescher, die in der Lage sind, große Flächen schnell abzuernten und so die höchste Qualität für Nahrungsmittel zu erhalten, heißt es in einer Pressemitteilung des Bayerischen Bauernverbandes (BBV).

Auto nicht an Engstellen parken

Aus diesem Grund bittet BBV-Kreisobmann Edgar Thomas die Bevölkerung um Verständnis und um Mithilfe. Dies kann insbesondere dadurch geschehen, dass Fahrzeuge gerade bei beengten Straßenverhältnissen nicht auf der Straße, sondern möglichst auf dem Grundstück geparkt werden, um die Durchfahrt ohne große Zeitverzögerungen zu ermöglichen.

Breite bis 3,50 Meter

Schließlich haben gängige Mähdrescher eine Breite von bis zu bis 3,50 Metern - und das ohne Schneidwerk.

Wenn das Wetter mitspielt, ist die Getreideernte in Kürze einbracht und die für alle Verkehrsteilnehmer herausfordernde Zeit gemeistert, schreibt der Bayerischen Bauernverband abschließend in seiner Mitteilung. red