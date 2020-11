Nach sechsmonatiger Bauzeit unter Vollsperrung wird am heutigen Freitagnachmittag, 20. November, die Kreisstraße KC 9 für den Verkehr wieder freigegeben.

Anlass für die Sperrung war die Erneuerung der Brücke über den Langenaubach. Landrat Klaus Löffler freut sich laut einer Pressemitteilung des Landratsamtes über die Fertigstellung dieser Maßnahme, die Bestandteil eines millionenschweren Investitionspakets zur Verbesserung der Infrastruktur des Landkreises ist.

"Wir werden in den kommenden Jahren viel Geld in die Hand nehmen, um die in unserer Zuständigkeit liegende Infrastruktur sukzessive zu verbessern. Für mich als Landrat ist dies ein ganz wichtiger Faktor im Erhalt beziehungsweise der Steigerung der Attraktivität unseres Landkreises sowie im Besonderen der Leistungsfähigkeit einer Wirtschaftsregion wie der unseren", betont der Landkreischef anlässlich der Freigabe.

Das Langenauer Brückenbauwerk aus Fertigteilrahmenelementen wurde auf halber Höhe getrennt und der obere Teil durch Fertigteilelemente wieder ersetzt.

Noch Restarbeiten

Die Baumaßnahme hatte ein Bauvolumen von 460 200 Euro. Komplett abgeschlossen ist die Maßnahme allerdings noch nicht. Einige Restarbeiten in den Nebenflächen werden unter halbseitiger Sperrung noch bis Mitte Dezember durchgeführt.

Eine offizielle Freigabeveranstaltung soll stattfinden, sobald es die Pandemie-Lage wieder zulässt. red