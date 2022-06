Kabarettist Helmut Schleich hätte bei seinem Gastspiel auf der Naturbühne Trebgast mehr Zuschauer verdient gehabt. Denn sein Programm "Kauf, du Sau" war Kabarett der schönen Art: frech, frotzelig, politisch herrlich unkorrekt - einfach urkomisch. Mit seinem oberbayerischen Dialekt knöpfte sich der Kabarettist die aktuelle Politik vor und hatte sein Programm, das er schon seit 2018 im Repertoire hat, komplett neu ausgerichtet.

Da wurde Gesundheitsminister Karl Lauterbach zum "Seuchen-Heiligen", gegen den sogar die vier apokalyptischen Reiter nur harmlose Warnbojen waren. Ein großes Thema waren die FFP2-Maskenpflicht und die versuchte Impfpflicht.

In schönster Stammtischmanier nahm er die politischen Themen auseinander. Auch die in der Pandemie erwachte plötzliche Hundeliebe machte Schleich zum Thema. So bezeichnet er seine Promenadenmischung inzwischen als "chinesischer Suppenhund".

Keine Aktualität sparte Helmut Schleich aus. Sogar die Milliardenhilfen für die Bundeswehr knöpfte er sich vor: "Unsere Panzer sind nicht zum Fahren, die Flieger nicht zum Fliegen - nur die Ministerin ist zum Schießen", sagte Schleich, auch wenn er selbst überzeugter Pazifist ist.

Ganz besonders hatte es Helmut Schleich auf die trendy people abgesehen: "die Voguen", nannte er sie. Sie tragen noch FFP2-Masken und rebellieren gegen die aufgehobene Maskenpflicht. Und sie fahren jetzt wieder Zug, am liebsten mit dem Nachtzug. Natürlich schlüpfte Helmut Schleich auch in seine Paraderolle Franz Josef Strauß. Aber er machte auch Anton Hofreiter nach. Seine Schläge zielten quer durch das politische Spektrum und beschränkten sich nicht allein auf König Markus I. und den früheren Parteivorsitzenden FJS.

Kein einziger Fäkalwitz

Und das schönste an Schleichs Programm war, dass er frotzelte und seine Fans zum Lachen brachte, ohne auch nur einen einzigen Fäkalienwitz zu benutzen. Pures politisches Kabarett mit feinen Untertönen, in charmanter oberbayerischer Weise vorgetragen, so begeisterte Schleich seine Fans und erntete dafür tosenden Applaus.

Mit Helmut Schleich präsentierte die Naturbühne Trebgast in dieser Spielsaison schon das siebte Gastspiel. Nach der Vorstellung stand Helmut Schleich seinen Fans für Autogramme zur Verfügung.