Der Katholische Deutsche Frauenbund im Diözesanverband Würzburg hat eine Spende von 500 Euro an den Verein "Frauen helfen Frauen" überreicht, der in Schweinfurt für die Region Main-Rhön ein Frauenhaus betreibt, auch zuständig für den Landkreis Bad Kissingen.

Dagmar Flakus, Geschäftsführerin des Vereins "Frauen helfen Frauen" sagt: "Mit diesem Geld können wir den Aufenthalt der Frauen mit ihren Kindern in unserer Einrichtung verschönern. Die Frauen kommen aus Notsituationen und besitzen manchmal nur was sie am Leib tragen. Finanzielle Mittel für Spielsachen, Hygieneartikel oder Freizeitaktivitäten sind gerne willkommen."

Der Verein bietet neben der Unterbringung im Frauenhaus auch Beratungen bei häuslicher Gewalt an (anonym, persönlich oder telefonisch). Infos: www.frauenhaus-schweinfurt.de oder Tel.: 09721/786 030. red