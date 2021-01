Die Servicestelle Concilia der beruflichen Fortbildungszentren (bfz) Bamberg bietet für alle Frauen, die beruflich durchstarten wollen, eine dreiteilige kostenlose Online-Workshop-Reihe an. Dabei erfahren die Frauen, wie sie mit neuer Stärke beruflich durchstarten können. Im ersten Teil am Dienstag, 26. Januar, von 9 bis 12 Uhr geht es darum, sich seiner persönlichen Stärken bewusst zu werden und diese besser zu nutzen. Im zweiten Teil am 2. Februar, von 9 bis 12 Uhr, behandeln die Teilnehmer mit Referentin Martina Thomas hinderliche Muster und Glaubenssätze und wie diese in positive Energien umgewandelt werden können. Im dritten Teil am 4. Februar, 9 bis 13 Uhr, geht es dann um die Umsetzung neuer Ziele. Eine Anmeldung bei Marion Watson (Telefonnummer 0951/93224-634 oder marion.watson@bfz.de) ist erforderlich. Die Angebote werden durch den Europäischen Sozialfonds und die bayerische Regierung gefördert. red