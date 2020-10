Die letzte Arbeitssitzung der Frauenliste Stadt und Landkreis Kronach war geprägt vom Rückblick auf die Klausursitzung Anfang September und den sich daraus ergebenden Ausblicken auf eine innere Neustrukturierung des Vereins.

Die Moderation der Klausurtagung hatte Kreisrätin Maria Gerstner übernommen. Am Ende hatten die Frauen viele frische Ideen für die zukünftige politische Arbeit gesammelt. Da das Team seit etwa einem Jahr verstärkt wird von neuen Frauen, sollen diese Ziele zukünftig in sechs Arbeitsgruppen vorbereitet werden. Je nach Neigung meldeten sich spontan die Frauen zur Mitarbeit z.B. für die Gruppen Tourismus, Öffentlichkeitsarbeit oder auch Umwelt und Soziales.

Ein weiterer Punkt war die Festlegung des Termins und die Vorbereitung der Jahreshauptversammlung, bei der Neuwahlen anstehen. Aufgrund einiger coronabedingt ausgefallener Sitzungen im aktuellen Jahr hatte die Vorsitzende Silke Wolf-Mertensmeyer eine Verlegung des Termins ins neue Jahr beim Registergericht beantragt. Der neue genehmigte Termin wurde nun auf den 1.März 2021 fixiert.

Kreisrätin Petra Zenkel-Schirmer berichtete von der letzten Klausurtagung des Kreistages in Steinbach am Wald. Auch dort sei eine neue Frau durch das Nachrückverfahren in das Gremium eingezogen, worüber sie sich sehr freute.

Sie informierte über die Haushalts-Jahresrechnung 2019 mit dem Ergebnis, dass der Landkreis die niedrigste Pro-Kopf-Verschuldung in Bayern hat, dass sich die finanzielle Situation für den Landkreis und die Gemeinden aber durchaus bald verschärfen könne.

Positiv beurteilte Zenkel-Schirmer die Bewerbung Nürnbergs um den Titel "Kulturhauptstadt 2025". Der Landkreis, der ebenfalls zur Metropolregion zählt, steige mit einer interessanten Idee der Kreiskulturbeauftragten Gisela Lang ein. Die Idee umfasst "die vielen Leerstände im Landkreis, die in wunderschöner Umgebung liegen und nach künstlerischer Gestaltung in die öffentliche Wahrnehmung gerückt werden sollen. Bestimmt ließen sich da Synergien zur Geschichte und den Geschichten der Objekte herstellen, womit Altes zu neuem Leben erweckt und Zukunft geschaffen wird." Zenkel-Schirmer bedauerte in diesem Zusammenhang, dass die eigentlich zur Erhaltung gedachte Nord-Ost-Offensive viel zu oft als Abrissprämie benutzt und so die regionale Kultur selbst zerstört werde.

Cami Zinz berichtete von ihrem Engagement Musikunterricht für Kinder zu organisieren. Lange Wartezeiten oder Wegfall von Angeboten waren die Gründe dafür. Gemeinsam mit dem Musiklehrer Markus Häßler ist es ihr nun gelungen, für vier- bis sechsjährige Kindern ab November Musikunterricht anzubieten. Dazu finden am 22. und 29. Oktober kostenlose Schnuppertage in der "Freizeiteinrichtung für Jung und Alt" in Weißenbrunn statt. Näheres dazu bei "Heddi und Paul" unter Tel. 09261/5523684. red