Die Corona-Pandemie hat in den letzten Monaten viele Herausforderungen für das private und berufliche Leben mit sich gebracht. Ausgangsbeschränkungen, Homeoffice, Homeschooling, Kurzarbeit und die Arbeit in systemrelevanten Berufen haben dazu geführt, dass viele Menschen Mehrfachbelastungen ausgesetzt waren und sind: Sorgen um die Gesundheit und die eigene Existenz sowie um die Versorgung Angehöriger nehmen zu, heißt es in einer Pressemitteilung des Landratsamts.

Geschlechtsbezogene Ungleichheiten wie unbezahlte Sorgearbeit um die Familie, Lohnunterschiede und Gewaltbetroffenheit sind zentrale Themen der Krise. Der Großteil der Beschäftigten in systemrelevanten Berufen sind Frauen. Der Verdienst in Sozial-, Gesundheits- und Dienstleistungsberufen ist meist gering.

Erfahrungsaustausch

Laut Claudia Wolter, Gleichstellungsbeauftragte des Landkreises Erlangen-Höchstadt, trifft der Wegfall von Betreuungs- und Unterstützungsstrukturen Frauen besonders, da sie überwiegend die privaten Fürsorgearbeiten übernehmen. Dennoch sind die Erfahrungen mit der Corona-Pandemie je nach Lebenssituation unterschiedlich. Hier wollen die Gleichstellungsstellen aus Stadt und Landkreis ansetzen: "Uns interessiert, welche Themen Betroffene beschäftigen, was sie bedrückt, worüber sie sprechen wollen", sagt Katharina Pöllmann-Heller, Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Erlangen. Eine Online-Sprechstunde will Raum für Fragen und offenen Austausch bieten. Sie findet alle vier Wochen statt. In jeder Sitzung wird ein spezielles Thema behandelt, zu dem eine Expertin oder ein Experte im Chat anwesend ist. Die Sprechstunde wird mithilfe des Online-Tools webex stattfinden.

Zurück in den Beruf

Die nächste Sprechstunde findet am Dienstag, 27. Oktober, von 12 bis 13 Uhr statt und befasst sich mit dem Thema "Beruflicher (Wieder-)Einstieg". Sie richtet sich an Personen, die wegen der Betreuung von Kindern oder der Pflege von Angehörigen ihre Erwerbstätigkeit unterbrochen haben und nun wieder einer beruflichen Tätigkeit nachgehen möchten. Für Fragen sind Susanne Wissner von der Agentur für Arbeit Fürth, Bettina Grey von der GGFA der Stadt Erlangen sowie Ursula Hubert vom Jobcenter Erlangen-Höchstadt im Chat anwesend. Interessierte können sich bis Dienstag, 20. Oktober, mit Angabe von Name und Wohnort per E-Mail an gleichstellungsstelle@stadt.erlangen.de anmelden und erhalten einen Teilnahmelink. Auch Fragen vorab per E-Mail sind willkommen. red