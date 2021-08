Eine Kundin entwendete am Dienstag, kurz vor 18 Uhr, in einem Verbrauchermarkt in der Kissinger Straße verschiedene Waren, wie Süßwaren, Getränke, einen Bilderrahmen und Hundeleckerli, im Gesamtwert von knapp 13 Euro. Da sie von einem Zeugen beobachtet wurde, wie sie das Diebesgut in ihre Handtasche steckte, blieb ihr Handeln nicht ohne Folgen, heißt es im Polizeibericht. Nachdem sie das Gebäude verlassen hatte, wurde sie zur Rede gestellt. Gegen die Frau wurde ein Strafverfahren eingeleitet, berichtet die Polizei. pol