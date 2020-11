Näher zum Tod standen im fränkischen Brauchtum Sonntagskinder, Totengräber und Sargschreiner - diese konnten ihn sehen. Wenn eine Eule schrie oder ein Rabe krächzte, bedeutete dies, dass bald einer sterben würde. Kamen die letzten Augenblicke für einen Sterbenden, so versuchten seine Angehörigen alles, um die scheidende Seele gegen Anfechtungen des Teufels zu schützen.

Die meisten Bräuche rund um den Tod wurden aber gepflegt, um negative Einflüsse des Verstorbenen auf die Lebenden zu verhindern und um den Toten auf seinem Weg zu begleiten. Viele Rituale und Bräuche haben mittlerweile ihre Bedeutung verloren, andere gibt es auch weiterhin. Dank der Aufzeichnungen der Kulmbacher Heimatforscherin Elise Gleichmann können wir in den nächsten beiden Entdecker-Touren auf einige eingehen.

Weg in die Ewigkeit erleuchtet

War der Zeitpunkt erreicht, an dem deutlich wurde, dass der Tod bevorstand, begannen die anwesenden Angehörigen, Gebete zu sprechen. Mit dem Anzünden einer Sterbekerze sollte dem Sterbenden der Weg in die Ewigkeit erleuchtet werden, nach Elise Gleichmann diente der Vorgang aber auch zur Abwehr von Ungeziefer.

Nun wurde ein Kreuz auf seine Brust oder in seine gefalteten Hände gelegt. War der Tod eingetreten, wurden die Augen geschlossen, um vor dem Bösen Blick zu schützen. Der Körper wurde mit einem Leichentuch abgedeckt, damit der Tote Ruhe fand und niemanden nachholte. Auch wollte man mit diesem Ritual, das meist von einem nahen Verwandten durchgeführt wurde, verhindern, dass der eben Verstorbene als "Wiedergänger" oder "Nachzehrer" ruhelos auf der Erde herumirrte.

Die letzte Ölung

Im katholischen Glauben wird der Tote mit Weihwasser beträufelt und die Angehörigen zeichnen ein Kreuz auf seine Stirn. Falls ein Priester anwesend ist, soll dem Sterbenden die letzte Ölung den Weg zu Gott erleichtern. Da man dieses Sakrament öfter empfangen kann, wird in unserer Zeit der Begriff "Krankensalbung" verwendet. Nach der Abnahme der Beichte wird die letzte Kommunion gereicht. Im Anschluss erfolgt die eigentliche Salbung, dabei werden Augen, Ohren. Nase, Mund, Hände und teilweise auch die Beine mit Öl bestrichen.

Glöckchen um Zehe gebunden

Es war früher nicht immer einfach, herauszufinden, ob jemand wirklich tot war. Um Zweifel zu beseitigen, wurden ältere Menschen hinzugezogen. Sie hatten mehr Erfahrung und schauten auf Symptome wie Stillstand von Atmung und Herz, Verfärbung der Haut, Muskelstarre, Leichenflecken und Leichengeruch. In Leichenhallen wurde dem Leichnam oft eine Schnur mit einem Glöckchen um die große Zehe gebunden, um etwaige Zuckungen des Körpers wahrzunehmen.

Im Trauerhaus musste alles Wasser ausgegossen und Feuer gelöscht werden, damit die Seele durchs Wasser gehen konnte. Nicht unbedingt notwendige Arbeiten wie Waschen, Spinnen und vor allem Brotbacken und Kochen wurden unterlassen. Die Nachbarn brachten Essen ins Trauerhaus.

Spiegel als Pforte zum Teufel

Nach dem Eintritt des Todes wurde zunächst jeder Spiegel im Haus des Verstorbenen verhängt, entfernt oder umgedreht. Dazu gibt es im Volksglauben einige Theorien. So vermutete man, dass derjenige, der nach dem Toten in den Spiegel sah und dessen Gesicht erblickte, der Nächste sei, der ihm in den Tod folgen würde. Oder man betrachtete Spiegel als Pforte zum Teufel und wollte diesem den Zugang zum Toten und seiner Seele verschließen. Auch sollte sich die Seele nicht im Spiegel verfangen und der Tote als Geist zurückkommen.

Das Zeitliche hinter sich gelassen

Zeit und Hektik spielten am Ende des Lebens keine Rolle mehr. So wurde die Uhr beim Eintritt des Todes angehalten, damit der Tote seine Ruhe finden und das Zeitliche hinter sich lassen konnte. Und auch der genaue Todeszeitpunkt war damit festgehalten. Nach der Beerdigung wurde die Uhr vom Rechtsnachfolger wieder in Gang gesetzt.

Eine weitere gängige Tradition war das Öffnen der Fenster im Sterbezimmer. Dies diente zur Lüftung des Raumes, aber auch zur Erleichterung des Austritts der Seele aus dem Körper des Verstorbenen und als Verbindung zum Himmel. Schlafende Personen, auch die kleinsten Kinder, wurden aufgeweckt, sonst, befürchtete man, folgten sie der Leich' bald nach. Nach Elise Gleichmann wurden sogar Vieh und Geflügel aufgescheucht und auch Blumen und Bienenstöcke verschoben, damit nichts davon an Krankheit zugrunde gehe.