Stadt mit "X"? Land mit "Y"? Fluss mit "Q"? Fast jeder ist bei "Stadt-Land-Fluss" schon mal ins Schwitzen gekommen. Zugleich ist das Spiel ein Klassiker, der auch beim gefühlt 1000. Mal Spaß macht. Das Zentrum Welterbe Bamberg hat sich zur Abwechslung nun eine fränkische Variante mit den Kategorien "Bamberger Straße/Platz", "Sehenswürdigkeit in Franken", "Bamberger Persönlichkeit", "Fränkische Spezialitäten" und "Fränkischer Ausspruch/Ausdruck" überlegt. Wem soziale Distanz und Kontaktsperre aufs Gemüt schlagen, kann sich am Donnerstag, 17. Dezember, zur Mittagszeit mit an den virtuellen Spieltisch setzen und sein Lokalwissen testen. Zur Teilnahme werden ein Internetzugang mit Webkamera und Mikrofon benötigt. Aufgrund der beschränkten Plätze wird um eine Voranmeldung bis zum 16. Dezember unter der E-Mail-Adresse info@welterbe.bamberg.de gebeten. Zugangsdaten und Spielanleitung werden dann zugesandt. red