Zum Ausbau der Staatsstraße 2182 bei Fölschnitz und dem Leserbrief von Helmut Kurth in der Samstags-Ausgabe wird uns geschrieben: Ich weiß nicht, wo Herr Professor Dr.-Ing. Helmut Kurth in die Schule gegangen ist. Er behauptet, dass mehr als 90 Prozent der Bevölkerung in der Gemeinde gegen den Ausbau der Straße zwischen Kauerndorf und Fölschnitz sei. Die 313 Unterschriften, die er gegen den Ausbau gesammelt hat, sind bei den über 1600 Einwohnern der Gemeinde nicht einmal 20 Prozent.

Die Methoden, die er angewandt hat, sind doch sehr fragwürdig! Den Leuten, die diese Straße nicht befahren, stellt er die Frage: Wollt ihr eine Autobahn vor eurem Haus? Da sagen freilich alle "nein" und Unterschreiben.

Den Leuten, die über diese gefährliche Straße fahren müssen, stellt er die Frage: Wollt ihr, dass das gefährliche Eck an der Mauer wegkommt? Da sagen freilich alle "ja" und unterschreiben, ohne gelesen zu haben, was sie eigentlich unterschreiben. Klaus Herold

Ködnitz