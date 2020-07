Fragen, Antworten, Nachfragen

An einer Stelle der Kreistagssitzung war nicht ganz klar, ob der Imagefilm des Klinikums Lichtenfels beschwichtigenden oder erklärenden Charakter tragen sollte. Nahezu zweieinhalb Stunden nahm der "Bericht des Landkreises Lichtenfels (...) über seine Beteiligung an Unternehmen in Privatrechtsform für das Jahr 2018" ein. Im Nachgang kam es zu Fragen, Antworten und wieder Fragen.

Alle Delegierten passen zu Corona- und Abstandhaltezeiten nicht in den Kreistag, der darum am Montag wenige Hundert Meter entfernt in der Turnhalle des Meranier-Gymnasiums tagte. Gleich oben auf der Tagesordnung stand die Vereidigung von Sabine Wich, der bis dato noch nicht vereidigten Kreisrätin aus Schwürbitz, die sich für SPD/Soziale Bürger einbringt. Das Gremium erhob sich, Landrat Christian Meißner als Vereidigender und Wich sprachen die Vereidigungsformel. Ein schnelles Zeremoniell, würdevoll, kurz und knapp.

Ähnliches galt noch für die Berichterstattung zum Kreishaushalt 2020, der als solide dargestellt wurde, allerdings im Schatten von Corona steht. "Es ist eine seltsame Atmosphäre, es ist die Ruhe vor dem Sturm, obwohl man nicht weiß, ob es zum Sturm kommt", merkte Meißner hierzu an. Zum "Pelzwaschen" hingegen, so der 50-Jährige, komme es vereinzelt sehr wohl. Ein Beispiel hierfür stellt der Posten dar, der im Gesundheitswesen wegen Corona ausgegeben werden musste. 350 000 Euro habe der Kreis für Masken und sonstige Schutzausrüstung aufgewendet. Eine Erstattung durch den Freistaat "wird kommen, aber es wird ein Kampf werden", so Meißner.

Doch was der Bericht des Kreisrechnungsprüfungsamts grundsätzlich festhielt, sollte optimistisch stimmen. Der Vermögenshaushalt weist zum Stand 16. Juli 2020 keine allzu großen Schwankungsbreiten auf. Das Fazit hierzu: Momentan bestünde weder Grund zur Besorgnis noch zur Entwarnung. Man habe auf "Ausgabendisziplin" zu achten. So sollten größere Investitionen abgewogen und die weitere Entwicklung des Kreishaushalts im Auge behalten werden.

Doch wie steht es um Regiomed und das Klinikum? Das war von Belang, denn der maßgeblichste Tagesordnungspunkt lautete: Bericht über Beteiligungen des Landkreises an Unternehmen in Privatrechtsform für 2018. Im Allgemeinen, so hieß es, gebe es laut Gutachter eine positive Prognose zu dem angeschlagenen Haus. Die Verlustsummen (25 Millionen im Jahr 2018) seien sinkend. Jedoch gebe es eine Unsicherheit wegen Corona. "Wir wissen nicht, wie das zweite Halbjahr verläuft", sagte Meißner zum laufenden Geschäftsbetrieb. Es gebe Restriktionen, die es schwer machten, "zu einem ganz normalen Alltag zu kommen".

Weniger Patienten im Klinikum

Etwas, womit der Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung der Regiomed-Kliniken, Alexander Schmidtke, aufwartete, klang nicht erfreulich. Das Lichtenfelser Klinikum habe 9,77 Prozent an Zulauf verloren. Die Patienten "gehen in andere Kliniken". Eine Entwicklung, von der sich Schmidtke darum überrascht zeigte, weil das Lichtenfelser Haus immerhin Grund- und Regelversorgung anbietet. Mit Corona sei diese Entwicklung nicht erklärlich, das sei "über Jahre entstanden". Jedenfalls habe das Haus Strategien entwickelt, diesen Trend zu stoppen bzw. umzukehren.

Eine ganz andere Strategie werde hinsichtlich gewisser Tarifungleichgewichte angestrebt. Ein Punkt, der die Belegschaft anbelangt, zu der vermeldet wurde, unter ihr gebe es 40 unterschiedliche Tarifs- und 20 voneinander abweichende Altersvorsorgemodelle. Das ergebe durchaus Belastungen für die Personalabteilung. Er, Schmidtke, setze auf eine "gerechte und wettbewerbsfähige" Tariflösung und hob hervor, dass die Verbundenheit der Mitarbeiter zu den Häusern innerhalb des Regiomed-Verbundes relativ groß sei.

An dieser Stelle aber trat Kreisrat Winfried Ernst (FW) an Schmidtke heran und erbat Antwort auf die Frage, ob es stimme, was ihm Mitarbeiter der Klinik berichtet hätten, nämlich dass die Neurologie in unbestimmter Zukunft nach Coburg verlegt würde. Der Gefragte blieb die Antwort nicht schuldig und legte dem Gremium dar, dass dies eine sinnvolle Verlegung bedeuten würde, da das Coburger Haus hierzu spezialisierter sei und eine engere Verkettung der Abteilungen beispielsweise die Versorgung bei Schlaganfall verbessere. Es gehe um die bessere Nutzung von Wechselwirkungen.

An dieser Stelle intervenierte Meißner und eröffnete, dass im Gegenzug die Urologie von Coburg ins Lichtenfelser Klinikum umziehen werde. Zu dieser Stelle setzte der Imagefilm ein, an dessen Ende noch ein Statusbericht zum Klinikum folgen sollte.