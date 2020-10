Am Sonntag empfängt der TSV Tröster Breitengüßbach um 16 Uhr den letztjährigen Pro-B-Ligisten s.Oliver Würzburg Akademie zum Saisonauftakt in der Basketball-Regionalliga Südost. Dabei bekommt es die Truppe des Trainerduos Laub/Plantzas gleich mit einem echten Brocken zu tun. Die Unterfranken zogen sich coronabedingt aus der dritthöchsten deutschen Spielklasse zurück.

Der Breitengüßbacher Kader blieb über den langen Sommer nahezu komplett zusammen. Nur Co-Trainer Fabi Brütting sowie die Guards Chris Schröder und Dirk Dippold stehen Headcoach Johannes Laub berufsbedingt nicht mehr zur Verfügung. Erik Land pausiert momentan aus familiären Gründen. Passenden Ersatz fanden die Oberfranken in Herzogenaurach und in Würzburg. Von den Mittelfranken wechselte der jahrelange Führungsspieler und Topscorer Michael Kaiser zum TSV Tröster. Die Verantwortlichen der Güßbacher sind der festen Überzeugung, dass der 38-Jährige das Spiel der Tröster-Truppe nochmal auf ein anderes Level heben kann.

Der zweite Neuzugang ist ebenfalls auf den Flügelpositionen zu finden und heißt Fabian Hockgeiger. Der 1,87 Meter große Guard absolvierte die vergangenen Spielzeiten in der 2. Regionalliga bei der TG Tropics Würzburg, wo er in 15 Partien zum Einsatz kam und mit über zwölf Zählern im Schnitt drittbester Werfer seiner Mannschaft war. Vom 26-Jährigen erhofft sich Headcoach Laub viel Einsatzbereitschaft sowohl in der Offensive als auch in der Verteidigung und hofft, dass er für Entlastung auf den Positionen zwei und drei sorgt. Ein Heimsieg gleich zum Start wäre ein guter Grundstein für eine erfolgreiche Saison. Der TSV will in die Play-offs, die die ersten vier Mannschaften der beiden Gruppen erreichen.

In der Hans-Jung-Halle sind am Sonntag 100 Zuschauer zugelassen. Allerdings dürfen keine Gäste-Fans aus Würzburg anreisen. Das lokale Hygienekonzept ist strengstens zu befolgen. Der TSV Breitengüßbach bittet um frühzeitiges Erscheinen. fd