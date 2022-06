Lieder, Tänze sowie typische Mundart aus der Region Main-Rhön: Am 13. Juni findet im Rossinisaal in Bad Kissingen ein Fränkischer Heimatabend statt. Beginn ist um 19. 30 Uhr. Mit dabei sind die Schrolla Musikanten, das Spirken Duo, die Maßbacher Volkstänzer und Luigi Antonio Parente an der Harfe. Karten gibt es in der Tourist-Information Arkadenbau, unter Tel.: 0971/804 84 44 oder kissingen-ticket@badkissingen.de. Foto: Nina Pereira Santo