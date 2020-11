Eine hochrangige Delegation der Bayerischen Landesanstalt für Wald und Forstwirtschaft (LWF) hat sich bei Steinbach am Wald über das Ausmaß der Borkenkäferschadflächen informiert und Unterstützung zugesagt.

Nach drei Sommern in Folge mit hohen Temperaturen und geringen Niederschlägen zeigen sich im Frankenwald sehr drastisch die Folgen des Klimawandels. Von Hitze und Trockenheit geschwächt, können die Fichten dem Borkenkäfer wenig entgegensetzen und sterben großflächig ab. Oberfranken und der Frankenwald sind eines der am schwersten getroffenen Gebiete in Bayern.

Früher bekämpfen

Unter der Leitung des neuen Präsidenten der LWF, Peter Pröbstle, suchten Experten der LWF gemeinsam mit den Förstern des Amtes für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (AELF) Kulmbach nach Lösungsansätzen und diskutierten verschiedene Optionen. Im Vordergrund stand dabei die Frage, wie die Ausbreitung des Borkenkäfers gestoppt werden kann. Insbesondere will man im Jahr 2021 mit speziellen Luftbildaufnahmen und moderner Auswertungstechnik den Borkenkäferbefall früh-zeitiger erkennen und damit eine noch schnellere Bekämpfung einleiten. Auch wurde diskutiert, mit welchen Baumarten die vielen Kahlflächen wieder aufgeforstet werden. Hier sollen bis zum Frühjahr Konzepte gemeinsam erarbeitet und schnellstmöglich in die Beratung der Waldbesitzer einfließen. "Die Herausforderungen sind gewaltig und werden die Waldbesitzer über viele Jahre beschäftigen", so Andreas Sommerer, der zuständige Abteilungsleiter für den Landkreis Kronach. Die Forstwissenschaftler waren sich einig, dass der Frankenwald künftig trockenheitsresistente Baumarten braucht und artenreicher werden muss. Nur so kann der Wald der Zukunft dem Klimawandel trotzen.

Unterstützung für Förster

Die Dimension der Schäden, die die Forstexperten in den Hochlagen des Frankenwaldes zu Gesicht bekamen, hat selbst gestandene Forstleute überrascht. Präsident Pröbstle kündigte umgehend an, dass er mit seinen Experten die Arbeit der

Förster vor Ort bestmöglich unterstützen will. "Ein direkter Draht zu den Ämtern ist extrem wichtig. Nur so können wir praxisnahe Lösungen erarbeiten und den Waldbesitzerinnen und Waldbesitzern helfen", so Pröbstle.

Der Behördenleiter des AELF Kulmbach, Michael Schmidt bedankte sich ab-schließend für die zugesagte Unterstützung: "Es tut gut, wenn man weiß, dass wir auf Hilfe aus ganz Bayern setzen können und uns die LWF mit ihren Experten zur Seite steht. Wissenschaft und abgesichertes Wissen sind für unsere Beratung extrem wichtig." red