Forstbetrieb mit Amt für Domäne

Vor 100 Jahren wurde mit der Vereinigung des Freistaates Coburg mit dem Freistaat Bayern das Forst- und Domänenamt Coburg begründet. Der heutige Forstbetrieb Coburg, Bayerische Staatsforsten AöR hat aus dieser Zeit in der offiziellen Bezeichnung noch heute den Zusatz: Forst-und Domänenamt.

Als Carl Eduard von Sachsen-Coburg-Gotha abdankte bestand das Domänengut aus immerhin rund 5000 Hektar Forst mit einem damaligen Rohertrag von etwa 500 000Mark, vielen Gebäuden im Versicherungswert von drei Millionen Mark, Mieterträgen und Pachterlösen aus den Domänen Öttingshausen, Schweighof, Sonnefeld, Beiersdorf, Ernstfarm, Eichhof, Gauerstadt, Niederndorf, Carlshan und Öslau. Das Kapitalvermögen betrug rund 1,5 Millionen Mark. "Genauere Auflistungen verfasste unser Förster Bernd Lauterbach in einem Artikel zum 250-jährigen Bestehen der Bayerischen Forstverwaltung", sagt Albert Schrenker, Leiter des Forstbetriebs Coburg der BaySF - Forst- und Domänenamt.

In einem Ablösungsvertrag verzichtete der Herzog auf seinen Rechte am Domänengut jedoch unter der Bedingung, dass die Vermögensmasse in einer Landesstiftung zu vereinigen sind. "Eine sehr weise Entscheidung, die die Geschichte des Forstbetriebes garantierte", ist Albert Schrenker überzeugt.

Im Staatsvertrag vom 14. Februar 1920 steht in Paragraf 7: "Die zum Domänenvermögen (Paragraf 1 des Vertrages mit dem Herzog Karl Eduard von Sachsen-Coburg und Gotha vom 7.Juli.1919) gehörenden Waldungen, Güter und sonstige Liegenschaften des Freistaates Coburg sind mit Rücksicht auf die vertraglich festgelegten Rechte der "Coburger Landesstiftung" als eine in sich geschlossene Vermögensmasse (genannt Domänengut) von einer in Coburg zu errichtenden Staatlichen Behörde (Forst- und Domänenamt) und daneben von den weiter erforderlichen Forstämtern zu verwalten."

Und weiter heißt es: "Der Erlös aus den Veräußerungen ist zur Erhaltung, Verbesserung oder Vermehrung des Domänenguts zu verwenden. Bei der Verpachtung ist auf die wirtschaftlichen Bedürfnisse der Bevölkerung des Freistaates Coburg weitgehend Rücksicht zu nehmen."

Hieraus resultieren zahlreiche Flächenankäufe infolge der Forstreform von 1970 aber auch aus der Gebietsreform von 1976, wo zahlreiche Kommunalwälder vom Domänenamt übernommen wurden. Gleichzeitig wurden Flächen an das Nachbarforstamt Neustadt bei Coburg abgetreten, um nach damaligen Verhältnissen vergleichbare Verwaltungsgrößen zu haben.

1998 wurde bei einer weiteren Forstreform das Forstamt Neustadt aufgelöst und mit dem Forst- und Domänenamt in Coburg vereinigt. Die große Forstreform 2005 hatte auf das Amt den Staatswald betreffend keine Auswirkungen, sicherte doch der Staatsvertrag das Fortbestehen des Amtes.

Die heutigen Waldflächen der Domäne betragen inzwischen rund 7700 Hektar, und dazu kommen etwa 1100 Hektar landwirtschaftliche Flächen.

Während vor 100 Jahren der Wald noch überwiegend von Nadelgehölzen (Fichte, Kiefer) geprägt war, ist heute das Laubholz in führender Rolle. Eine Entwicklung die dem Klimawandel und den großen Sturmereignissen der Vergangenheit (1994/2005/2007) geschuldet ist, wie Albert Schrenker erklärt.

Neben dieser Flächenverwaltung obliegen dem Forstbetrieb noch Aufgaben im Bereich Immobilien. Prinzregententurm auf dem Neustadter Muppberg, die Ernstfarm, das Gut Schweighof, die Greifvogelstation in Neershof sowie weitere Immobilen müssen betreut werden.

Bei nahezu allen Arbeiten tauchen Zeugen der Geschichte auf, was einen besonderen Reiz dieses Forstbetriebes ausmacht, wie Albert Schrenker sagt. Und er stellt fest: "Der Forstbetrieb ist allen Altvorderen wie Max Oscar Arnold, den Staatsräten Franz Klingler, Dr, Hans Schack und Hermann Quarck heute noch dankbar, sicherten diese durch den Staatsvertrag doch die Existenz des Forstbetriebes Coburg, Bayerische Staatsforsten (Forst-und Domänenamt)."