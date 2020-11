Einen als gestohlen gemeldeten Ford haben Polizisten am Mittwoch vergangener Woche auf einem Parkplatz auf der Autobahn 9 angehalten. Der Fahrer hatte aber auch noch anderes zu verbergen. Beamte der Verkehrspolizei Bayreuth kontrollierten zur Mittagszeit den auf der A 9 in nördliche Richtung fahrenden 30-jährigen Fahrer des Ford. Bei der Überprüfung stellten die Polizisten nicht nur fest, dass das von ihm benutzte, 15 Jahre alte Auto bereits im September dieses Jahres in Polen als gestohlen gemeldet wurde, der Fahrer stand auch noch unter dem Einfluss von Drogen. Zudem fanden die Beamten eine Kleinstmenge Marihuana. Den Ford mit einem Zeitwert von 1500 Euro stellten die Verkehrspolizisten sicher und übergaben den 30-Jährigen für die weiteren Ermittlungen an die Kriminalpolizei Bayreuth.