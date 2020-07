Forchheimer Bürger-Forum zieht Konsequenzen aus Wahl

Das Forchheimer Bürger-Forum (FBF) traf sich zu seiner Jahreshauptversammlung. Nach Vorstellung der Aktivität des vergangenen Jahres folgte die Auseinandersetzung mit dem für das FBF ungünstigen Ausgang der Kommunalwahl im März.

Als Ursache dafür wurden wie schon bei Treffen vorher die fehlende Außenwirkung des FBF, die mangelnde Präsenz in den sozialen Medien, die Tatsache, dass es nicht gelungen sei, das Alleinstellungsmerkmal - laut Pressemitteilung des FBF seine Unabhängigkeit und ausschließliche Fokussierung auf die Belange der Stadt Forchheim, zu kommunizieren.

Als Konsequenz habe sich zwischenzeitlich ein Innovationsteam aus den jungen Mitgliedern geformt, das bereits einige Ideen formuliert hat, von denen eine in einen formellen Antrag des FBF-Stadtrats Manfred Mauser eingeflossen ist, nämlich der Vorschlag, an einigen Tagen der Vorweihnachtszeit das weihnachtliche Geschehen in den Kellerwald im Sinne einer Waldweihnacht zu verlegen.

Jüngere Mitglieder

Auch dem neugewählten Vorstand gehören zwei dieser jüngeren Mitglieder an: Kerstin Ohnemus als Internetbeauftragte und Tom Kamensky als Schriftführer. Paul Nerb wurde als stellvertretender Vorsitzender in den Vorstand gewählt und bekleidet zusätzlich das Amt des Pressesprechers. Heinz Endres wurde zum Dritten Vorsitzenden gewählt.

Die übrigen Mitglieder des Vorstands wurden in ihren Ämtern bestätigt: Vorsitzender Werner Grau, Schatzmeister Peter Staab. Dem Vorstandschaft gehört weiterhin Manfred Mauser als Stadtrat an. red