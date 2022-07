Zum „Klimatag“ haben das Staatliche Schulamt , das Staatliche Berufliche Schulzentrum und das Bildungsbüro des Landkreises Schülerinnen und Schüler der vierten bis zwölften Klassen eingeladen. Etwa 60 Schülerinnen und Schüler aus zwölf Schulen im Landkreis, darunter die Realschulen und Gymnasien, aber auch Grundschulen im Stadtgebiet Forchheim folgten der Einladung in die Dreifachturnhalle des Beruflichen Schulzentrums .

Dort erwarteten sie drei gut einstündige Workshops zu den Themen Energie und Wohnen, Mobilität und Reisen sowie Konsum und Ernährung. Die Gespräche in den einzelnen Workshops bereiteten die Fragen vor, die in einer anschließenden Fragerunde und einer gut zweistündigen Diskussion an den Bayerischen Staatsminister für Umwelt und Verbraucherschutz, Thorsten Glauber , im Plenum gestellt wurden.

Fragestellungen gab es zum Beispiel zum ÖPNV, zur Zukunft des 9-Euro-Tickets, zur weiteren Nutzung der Kernkraft, zur Förderung regenerativer Energien und dem Ausbau der Windkraft. Aber auch die eigene Verantwortung jedes Einzelnen im Bereich des Reisens und Fliegens, des Umgangs mit Lebensmitteln, des regionalen Einkaufens oder der Flächenversiegelung wurden in die Diskussion eingebracht.

Zum Abschluss der Veranstaltung erhielt jede teilnehmende Schule einen „Klimakoffer“ mit Materialien für Experimente sowie eine Wärmebildkamera. Damit wurden Anreize gesetzt, am Thema Klima und Klimawandel schulisch weiterzuarbeiten. red