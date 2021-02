Gleich zwei Unfälle hat es am Dienstag auf der Kreisstraße FO 2 an genau der gleichen Örtlichkeit bei Pretzfeld gegeben. Verletzt wurde niemand. Zunächst fuhr ein 35-Jähriger mit seinem Volkswagen auf der Strecke von Kirchehrenbach in Richtung Pretzfeld . Auf winterglatter Fahrbahn kam der Mann aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und überfuhr ein Verkehrszeichen . Es entstand ein Sachschaden von etwa 5500 Euro. Eine Stunde später fuhr ein 41-Jähriger mit seinem Kleintransporter ebenfalls von Kirchehrenbach nach Pretzfeld . Exakt an der gleichen Stelle wie bei dem Unfall zuvor kam der Fahrer mit seinem Fahrzeug diesmal nach links von der Fahrbahn ab. Hier überfuhr der Mann mehrere Leitpfosten und ein Verkehrszeichen . Das verunglückte Fahrzeug musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Auch hier entstand nur Sachschaden von etwa 6000 Euro.