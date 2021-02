Martin Emge, Pfarrer , Dekan und seit einigen Wochen auch Domkapitular, wird heute 60. Im Mittelpunkt zu stehen, das liegt ihm nicht. Pfarrer Emge hat seinen Blick fest auf seine Mitmenschen gerichtet. Das bezeugen Weggefährten unisono.

"Martin Emge lebt, was er predigt. Er ist ein frommer Mann", sagt Forchheims Ehrenbürger Pfarrer Otto Donner. Vom Vater hat der im unterfränkischen Alzenau geborene Jubilar die praktische Veranlagung, das Interesse an gesellschaftspolitischen Fragen und die christliche Wertevermittlung geerbt, von seiner Mutter die religiöse Prägung, die musikalische Veranlagung und die Wertschätzung der Familie.

Lange Studien- und Ausbildungszeit

Auch wenn die lange Studien- und Ausbildungszeit eine Herausforderung war, hat er die Entscheidung, Priester zu werden, nie bereut. "Durch meine Weihen und den Praxiseinsatz erlebte ich endlich das, wofür ich mich berufen fühlte", betont Emge. Die Vielfalt des Dienstes fasziniere ihn und die Rolle des Seelsorgers mitten unter den Menschen.

"Er ist offen für Menschen, die in Not oder krank sind. Er schaut immer, wie er Menschen helfen, ihre Probleme lösen und ihre Nöte lindern kann", erzählt Donner. Bei ihm war Emge als Kaplan tätig.

Von jungen Jahren an ist Martin Emge kirchlich geprägt. Er selbst habe Gottes Ruf in der nächtlichen Anbetung und in der direkten Frage eines Klassenkameraden erfahren: "Wäre Priester nicht auch etwas für dich?" Es wurde Martin Emges Berufung. "Er kümmert sich um den anderen", sagt der stellvertretende Dekan, der Weißenoher Pfarrer Andreas Hornung. Er war gerade 20 Jahre alt, als er den damals 23-jährigen Martin Emge im Priesterseminar in Bamberg traf. "Er hat sich um die Neulinge gekümmert", berichtet Hornung.

Martin Emge hat die Schönstattbewegung auch außerhalb der Schönstattfamilie bekannt gemacht und umgesetzt, dass der Marienberg in Dörrnwasserlos bei Scheßlitz (Kreis Bamberg) zum Schönstattzentrum wurde. Zudem initiierte Emge Mutter-Gottes-Pilgerkreise und gestaltete den Marienwanderweg mit. Den Spuren von Pater Reinisch, dem Patron der Schönstattfamilie, ging Emge nach und verewigte das in einem Buch. "Martin Emge dichtet und hat Gedichtbände herausgebracht", weiß zudem Hornung. Die Sicht, dass Kirche Familie sei, setze Emge großherzig um.

Zweifel an Gott hatte Martin Emge nie. Eher Zweifel an der Kirche , die sich mit Reformen schwertue. "Ich wünschte mir mehr geistliches Leben, mehr Mut zu neuen Wegen und eine einladendere Kirche , die stärker auf jene Menschen zugeht, die auf der Suche nach Sinnangeboten sind", sagt Emge.

Spiritualität der Schönstattbewegung

Halt und Inspirationsquelle sind für ihn die Priestergemeinschaft und die ganzheitliche Spiritualität der Schönstattbewegung. Er fördert Teamarbeit und Gemeinschaft unter Mitbrüdern und in seinen Verantwortungsbereichen. "Ich bin überzeugt, dass wir als Kirche mitten in der lauten und hochbeschleunigten Welt Oasen schaffen können, die den Seelen guttun. Wir müssen nur mutig neue Schritte wagen", sagt Emge. Das tut er.

"Er hat ein offenes Ohr für Anregungen und geht selbst auf die Leute zu", bestätigt Kirchenpfleger Ernst Lehmann . Das zeige sich auch in der ökumenischen Offenheit, die der evangelische Pfarrer Enno Weidt schätzt. "Wir haben ein tiefes Vertrauensverhältnis", sagt Weidt. "Er kann über vieles lachen, organisieren und praktisch sein", ergänzt Hornung. Bei einem privaten Priestertreffen quietschte die Tür, als Martin Emge eintrat. Der Domkapitular krempelte die Ärmel hoch und behob das Problem.

Einen Wunsch hat Martin Emge an seinem runden Geburtstag: "Dass der Mensch von Corona lernt: Wie kostbar und schön das Leben ist. Wie wertvoll jeder einzelne Mensch ist. Wie kreativ wir mit vereinten Kräften und mit Hilfe unseres Schöpfers durch eine Krise kommen können."